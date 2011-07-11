Терехин написал письмо в Кремль

Народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Сергей ТЕРЕХИН просит Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА дать оценку переписке премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с министром обороны России Анатолием СЕРДЮКОВЫМ.

Об этом депутат написал в авторской колонке на «Украинской правде».

С.ТЕРЕХИН объяснил, что написал депутатский запрос в адрес Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА. “Его должны были объявить на заседании ВРУ, но администрация ЛИТВИНА запрос не приняла без объяснений”, – написал депутат.

Как напомнил С.ТЕРЕХИН, согласно положениям статьи 86 Конституции Украины, народный депутат может обратиться с запросом "в органы Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины", а также "руководителей других органов государственной власти". Руководителей какой страны – не указано.

Как заметил С.ТЕРЕХИН, Президент Российской Федерации является руководителем "другого органа государственной власти". “Следовательно, подача запроса руководителю другой страны является формально правомерной. Странно, но факт”, – считает депутат.

После этих объяснений он изложил текст самого письма на русском языке:

“Господин Президент, позвольте выразить мое уважение и личную симпатию. Мнет не пришлось ранее встречаться с Вами, но я имел удовольствие в качестве министра экономики Украины не раз вести разговор с Вашим предшественником, ныне главой правительства Российской Федерации г-ном ПУТИНЫМ.

Я не стал бы Вас беспокоить, если бы не письмо министра обороны Вашей страны г-на СЕРДЮКОВА, отправленное 10 июня с. г. в адрес премьер-министра моей страны АЗАРОВА.

Поэтому, позвольте обратиться к Вам с таким”, – говорится в письме.

“Во-первых, я покорнейше просил бы Вас оценить прецедент официальной переписки между министром обороны Вашей страны и премьер-министром моей страны. Вы, как интеллигентный и образованный человек, наверняка знаете, что такая вольготность в дипломатических сношениях недопустима. Дипломатия прошлых столетий знала подобные случаи, но лишь в отношениях между метрополией и доминионом или при объявлении войн.

Понятно, что это неприемлемо в свете стратегического партнерства между нашими странами. Поэтому, я был бы несказанно рад услышать вот Вас, господин Президент, формальную оценку указанных действий одного из Ваших подчиненных.

Во-вторых, я покорнейше просил бы Вас разъяснить, имеет ли упомянутое письмо г-на СЕРДЮКОВА статус официального дипломатического документа. В случае, если письмо г-на СЕРДЮКОВА имеет такой статус, то изложенные в нем факты и утверждения являются юридически значимыми в соответствии с международными правилами и обычаями, а также с целью применения норм украинского законодательства.

В этом случае осмелюсь Вам напомнить, что в письме г-на СЕРДЮКОВА содержится просьба к главе правительства моей страны АЗАРОВА погасить долг в сумме 405,5 млн. долларов США, который вроде бы возник в 1996 – 1997 годах в результате соглашений между коммерческими структурами наших стран.

Возможно, что премьер-министр моей страны владеет такой суммой и может самостоятельно погасить упомянутый долг. Но, если речь идет об оплате за счет средств украинских налогоплательщиков, то позвольте Вам напомнить, что долги между хозяйствующими субъектами, необеспеченные государственными гарантиями, не принимаются в расчет государственного долга.

Такое не случалось даже при распределении активов и пассивов бывшего СССР в 1991 году, в котором мне пришлось принимать активное участие.

Кроме того, Российская Федерация, равно как и Украина, являются участниками Конвенции ООН "Об исковой давности в международной купле-продаже товаров", от 14 июля 1974 года с изменениями от 11 апреля 1980 года. Нормы Конвенции обязательны для исполнения как на территории Украины (с 1 февраля 1991 года), так и на территории РФ (с 24 декабря 1991 года).

Стандартный срок исковой давности составляет 4 года. В отдельных случаях срок исковой давности может быть продлен, но не позднее, чем на 10 лет совокупно. Поэтому, становится явным, что министр обороны Вашей страны вряд ли знаком с элементарным международным правом.

Господин Президент, Вам наверняка известно, что мой запрос напрямую касается уголовных дел, открытых в Украине против Юлии ТИМОШЕНКО в связи с подписанием соглашения о покупке, транспортировке и хранении газа между «Газпромом» и «Нефтегазом» в 2009 году. Тогда решение о принципах ценообразования на газ, транзит и хранение было принято главами хозяйствующих субъектов в присутствии глав правительств наших стран.

Поскольку прокуратура Украины обвиняет ТИМОШЕНКО в фактической сдаче государственных интересов в пользу Вашей страны, а Служба безопасности Украины ищет при этом ее материальную заинтересованность, то я искренне надеюсь получить Ваши исчерпывающие ответы, которые помогут честному украинскому суду принять справедливое решение.

Возобновить взаимопонимание и любовь, которые прежде соединяли народы наших стран.

Конечно, Вы можете оставит мой запрос без ответа. Но отсутствие Вашего ответа также является ответом”, – говорится в письме С.ТЕРЕХИНА.

Он добавил, что, “как ни странно, вчера запрос был все же объявлен! Он был направлен АЗАРОВУ (как адресату СЕРДЮКОВА), с предложением направить мое обращение МЕДВЕДЕВУ по дипломатическим каналам”.