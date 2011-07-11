Янукович взял себе «рабочий отпуск»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится в Крыму в рабочем отпуске.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на протяжении июля в его графике запланирован ряд встреч и переговоров. Среди них, в частности, встречи с министрами и главами областных государственных администраций, переговоры с иностранными коллегами.

Кроме этого, на протяжении отпуска В.ЯНУКОВИЧ намерен осуществить ряд рабочих поездок в областные центры Украины.