Печерский суд в который раз отказал Тимошенко

Печерский районный суд Киева отказал экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в отводе судьи Родиона КИРЕЕВА, который рассматривает дело по ее обвинением в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда сказано: «Заявленное подсудимой ходатайство об отводе судьи КИРЕЕВА Р.В. не содержит оснований для удовлетворения, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом… Постановление суда обжалованию не подлежит».

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила отвод судьи Р.КИРЕЕВУ.

«Я хочу заявить отвод судьи КИРЕЕВУ, поскольку есть сомнение в объективности судьи. Я считаю, что господин КИРЕЕВ является на этом процессе субъективным, предвзятым и зависимым», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что Р.КИРЕЕВ лишь два года работает судьей, поэтому она сомневается, что он имеет достаточный профессиональный уровень и опыт, чтобы рассматривать ее дело.