Разгневанные жители Филиппин вынудили своего президента продать Porsche

Президент Филиппин Бениньо Акино на специально созванной пресс-конференции объявил, что продал свой автомобиль Porsche 911. Он отдал спорткар за 104 тысячи долларов.

Президентский Porsche в течение нескольких месяцев не давал покоя гражданам страны. Не спас главу государства даже тот факт, что за машину он заплатил из собственного кармана, а именно авто 2007 года выпуска на момент покупки уже дважды меняло владельцев.

Однако рейтинг Акино неуклонно падал, а примерно половина опрошенных заявляли, что президенту непозволительно покупать спортивную машину в стране, где уровень жизни низкий, а цены все время растут.

Сам Акино объяснил решение продать Porsche соображениями безопасности. По его словам, езда на нем - неоправданный риск как для него самого, так и для президентской охраны. Оставлять же машину в гараже, "чтобы она там сгнила", глава государства также считал неправильным.

До покупки Porsche, ради которой Акино даже взял кредит в банке, он ездил на стареньком BMW, который не вызывал раздражение у населения.

ТСН