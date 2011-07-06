В ПР уже знают, когда прекратят прямые эфиры из суда Тимошенко

Трансляция судебного процесса в "газовом" деле экс-премьера Юлии Тимошенко может быть прекращена на период допроса свидетелей.

Такое мнение озвучил депутат от Партии регионов Владислав Забарский в эфире 5 канала, комментируя заявление Союза юристов о том, что прямая трансляция судебного заседания по делу Юлии Тимошенко может нанести вред основам судопроизводства.

"Власть на сегодняшний день заинтересована в том, чтобы максимально прозрачно провести этот процесс. Хотя в действительности в ближайшее время может возникнуть определенная проблема", - заявил он.

"Несмотря на все сопротивление защиты, в ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела по существу, а Уголовно-процессуальным кодексом определено, что когда суд приступает к допросу свидетелей, он обязан удалить всех свидетелей из залы заседания в отдельную комнату, и обеспечить невозможность общения свидетелей допрошенных с не допрошенными", - отметил депутат.

"Думаю, что вот этот момент, когда они будут выступать перед судом, действительно будет сложно обеспечить трансляцию", - уточнил Забарский.

"Я думаю, что если и будет прекращена трансляция, то только на период допроса свидетелей. При этом я не думаю, что будет запрещено все это фиксировать на видео", - добавил депутат.

Украинская правда