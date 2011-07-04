В ЕС сказали, когда надеются завершить переговоры об ассоциации

В Европейском Союзе надеются завершить переговоры с Украиной относительно подписания соглашения об ассоциации в течение ближайших шести месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

«Мы надеемся, что переговоры можно будет завершить в течение ближайших шести месяцев, и это цель, которую выразили обе стороны», - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов относительно развития ситуации с демократией в Украине, Ж.ТЕЙШЕЙРА заметил, что завершение переговоров является хоть и важным, но лишь одним из этапов, после которого должна состояться ратификация этого соглашения.

«Что касается вопроса демократии и политических аспектов, то мы знаем, что в Украине сейчас происходит процесс демократизации, и мы надеемся, что соглашение также сделает свой вклад в консолидацию этого процесса и поможет Украине укрепить политическую систему», - сказал он.

По словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, Украине еще нужно очень многое сделать для того, чтобы обеспечить уверенность всех 27 стран Евросоюза в возможности следующего шага в направлении членства Украины в ЕС.

«Речь идет о единогласном решении, которое должны принять все страны ЕС, и в этом отношении обеспечение консолидации демократии является очень важным», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.