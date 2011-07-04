Оппозицию призывают ополчиться против законопроекта Лавриновича

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что оппозиция должна выступить против закона о выборах в той редакции, которую предлагает Министерство юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал, комментируя вопрос объединения оппозиционных сил для защиты честных выборов.

«Сейчас важнее вопроса нет», - отметил он.

«Нужно отстоять такой законопроект, который гарантирует открытые партийные списки для всех, который гарантирует прозрачные избирательные процедуры, который гарантирует, что не будут сфальсифицированы выборы через протоколы, через карусели, через все то, что мы видели в 2004 году и что возмутило общество», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО

Говоря о переговорном процессе по объединению оппозиции, он отметил, что на 21-м году независимости Украины необходимо показать, что есть новое поколение политиков, которые не были запятнаны коррупцией, которые способны не только говорить, но и действовать.

«Мы будем действовать открыто с первой секунды. Мы приглашаем и журналистов, и общественные организации, и любого гражданина посмотреть не на ток-шоу, а на то, как в реальной политике происходят переговоры и кто из оппозиционных политиков и оппозиционных политических сил способен действовать», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом председатель политсовета «Нашей Украины» отметил: «Не мы являемся главными на этом заседании. Там все равны. Но мы хотим собраться и начать действовать в самом главном – не допустить взаимной борьбы на мажоритарных округах представителей от демократических сил и защитить честные выборы».

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2011 года Министерство юстиции Украины направило в международные организации переведенный на английский язык проект закона «О выборах народных депутатов Украины» и ожидает осенью получить экспертные выводы.

По данным пресс-службы Минюста, законопроект направлен в Европейскую Комиссию «Демократия через право» (Венецианская комиссия), Международный фонд избирательных систем (IFES) и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Как отмечал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, принцип формирования избирательных комиссий в проекте закона зафиксирован в точной редакции, которую предложили члены рабочей группы - представители Центральной избирательной комиссии и Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого. При этом, отметил министр юстиции, эта норма может редактироваться или изменяться, если будут другие предложения от оппозиционных политических сил.

По его словам, проектом закона не предусмотрено ни одной причины для отмены регистрации кандидата в депутаты, кроме тех, которые имеется в законодательстве других демократических стран. Это, в частности, смерть кандидата, выезд кандидата из страны на постоянное место проживания или случаи, когда в отношении кандидата вступил в силу обвинительный приговор суда.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, в законопроекте предложен максимально простой и понятный принцип формирования избирательных округов: их границы будут определяться по количеству избирателей, проживающих на определенных территориях. При этом разница между количеством избирателей в избирательных округах, согласно предложенному принципу, не будет превышать 10%.

А.ЛАВРИНОВИЧ также отметил, что процесс формирования округов, в соответствии с проектом закона, будет выведен за рамки избирательной кампании. В частности, округа будут сформированы после вступления в действие закона, то есть задолго до начала избирательной кампании.