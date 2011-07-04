Наша Украина призывает ВР зарубить проект пенсионной реформы

Партия «Наша Украина» призывает Верховную Раду не голосовать за правительственный проект пенсионной реформы и предлагает разработать другой вариант законопроекта.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что партия категорически протестует против попыток власти протянуть под видом пенсионной реформы «хаотическое нагромождение мероприятий, которые не решают ни одной из неотложных проблем пенсионной системы».

По мнению «Нашей Украины», такие действия дискредитируют политику реформ, «способствуют ее превращению из инструмента эффективного обновления страны в пустые разговоры, которыми кучка беспомощных власть имущих пытается прикрыть собственные некомпетентность и непрофессионализм». Поэтому партия предлагает «перезагрузить пенсионную реформу».

В «Нашей Украине» отмечают, что «пусть не вводит в заблуждение общественность и количество поправок, которое якобы было обработано в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению». «Все эти поправки не изменяют его сути. В условиях, когда все больше проступают признаки макроэкономической дестабилизации и ухудшения социально-экономического положения граждан Украины, предложенная властью реформа будет иметь в качестве результата исключительно существенное снижение пенсионных стандартов. Таким образом, вся так называемая реформа сведется лишь к тому, что наиболее бедных и незащищенных граждан в нашем государстве опять вытолкнут за грань выживания», - отмечается в заявлении.

В связи с этим «Наша Украина» призывает Верховную Раду проголосовать против окончательного принятия законопроекта № 7455 «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» и заново начать работу над пенсионной реформой.

«Принципиальная позиция партии заключается в том, что реформы стране, безусловно, нужны. Но они должны иметь прозрачную и понятную для граждан цель, а их груз должен быть справедливо распределен между разными слоями нашего общества», - отметили в партии.

Поэтому «Наша Украина» заявляет о своей готовности принять участие в разработке нового варианта пенсионной реформы и поддержать ее, если будут выполнены три необходимых условия.

Во-первых, отмечается в заявлении, если парламентское большинство проголосует за денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр, это позволит вовлечь в борьбу с дефицитами государственного бюджета и Пенсионного фонда не только «копейки пенсионеров, но и миллионы от олигархов».

Во-вторых, говорится в документе, у реформы будет выверена роспись финансовых и часовых параметров преобразований, она будет содержать четкую формулу начисления пенсий в прямой зависимости от длительности стажа и размера зарплаты, а также – надежные гарантии хранения средств на накопительных счетах.

Также в партии обращают внимание на необходимость проведения настоящей общественной экспертизы законопроекта о пенсионной реформе.

В «Нашей Украине» убеждены, что в случае принятия властью предложенного ею механизма разработки пенсионной реформы она будет положительно воспринята украинским обществом, что обеспечит ей успех в реализации.

«В противоположном случае именно власть будет нести всю полноту ответственности за последствия протягивания через Верховную Раду законопроекта под №7455», - говорится в заявлении.