К Печерскому суду подтянулись сторонники и противники Тимошенко

На Крещатике поблизости от Печерского районного суда Киева, который сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года, митингуют сторонники и противники экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в обоих митингах принимают участие до 500 человек.

Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО держат белые флаги, на которых написано «Юлия Тимошенко». К ним присоединились представители «Фронту Змін» со своими партийными флагами.

В альтернативном митинге принимают участие представители всеукраинской общественной организации "Общевоинский союз Украины",

При входе во двор суда милиция установила металлические заграждения, через которые пропускает журналистов по удостоверениям.

Также поблизости от суда находятся около 10 автобусов с бойцами спецподразделения «Беркут».