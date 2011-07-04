При желании можно реализовать даже лозунг «Услышу каждого»?

Значительная часть предвыборных лозунгов политиков в действительности говорят об отсутствии коммуникации между властью и народом. «10 шагов навстречу людям», «Закон один для всех», «Украина для людей» «Справедливость есть, и за нее стоит бороться» рассчитаны на глубокую потребность украинцев в равноправных отношениях с властью.

Об том, как реализовать на практике лозунг «Услышу каждого» пишут Виктор Тимощук и Роман Кобец в своей статье «Что сделать, чтобы услышать каждого?» в свежем номере «Зеркала недели. Украина».

Как отмечают авторы, именно отсутствие внутренней потребности «слышать», консультироваться, советоваться является признаком власти в Украине.

«Технократическая парадигма „профессионалов“ предполагает, что „специалисты“ лучше знают, что делать, а если и должны советоваться, то с узкими отраслевыми экспертами, сводя общественное обсуждение к minimum minimorum как излишнюю обременительную ритуально—демократическую процедуру выслушивания некомпетентных дилетантов. Между тем представительская демократия должна продуцировать в политиках и госслужащих необходимость слышать потребителей своих решений», — пишут авторы материла.

В своей статье В.Тимощук и Р.Кобец останавливаются на двух ключевых аспектах деятельности органов власти: выработке государственной политики и предоставлении административных услуг (разрешений, лицензий, регистраций, согласований, заключений и т.д.).

«Анализ позиций заинтересованных сторон должен стать непременной составляющей обоснования целесообразности решения в сфере государственной политики. А это, в свою очередь, должно стать частью работы и профессиональной подготовки государственных служащих, готовящих такие решения. Изучение позиций заинтересованных сторон и консультации с ними могут, но не обязательно должны институализироваться и нормативно регулироваться. Хотя во многих правительствах так называемые зеленые (отношение заинтересованных сторон к проблеме) и белые (отношение заинтересованных сторон к различным вариантам ее решения) книги политики вылились в обязательный элемент подготовки государственно—политического решения. Это, скорее, должно стать частью внутриправительственной традиции, ведь выражает внутреннюю потребность в подготовке оптимального, максимально сбалансированного решения. Между тем сейчас в процессе подготовки правительственных решений анализируются («слышат») только позиции заинтересованных органов власти», — говорится в статье.

Авторы напоминают, что в конце мая правительство одобрило проект Административно—процедурного кодекса Украины, который в пакете с законопроектом «Об административных услугах» должен ввести надлежащее регулирование названных выше вопросов. Эти проекты получили высокую оценку со стороны как отечественных, так и международных экспертов. «Казалось бы, осталась мелочь: правительству внести наконец законопроекты в Верховную Раду, парламенту проголосовать, а президенту подписать. Но, начиная с 2008 года (когда проект Административно—процедурного кодекса уже попадал в ВРУ), как говорится, не срастается...» — отмечают авторы материала.

«Быть может, любителям „экономики“ такие ценности, как права граждан, их защищенность в отношениях с органами власти, кажутся второстепенными. Специально для них заметим, что в Нидерландах внедрение административно—процедурного закона оценивают в дополнительный рост ВВП на 2%», — говорится в статье.

«Итак, всем очевидно, что нынешняя система власти в Украине страдает глухотой к голосу своих граждан. Не услышав же „маленьких украинцев“, нельзя построить государство „для людей“. И этому никак не поможешь, „приблизив“ депутатов к гражданам путем реанимации мажоритарки с ее „наказами избирателей“, нужны другие — адекватные и решительные меры» — резюмируют авторы.