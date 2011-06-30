Тимошенко интересуется: ее собаки арестованы или на подписке про невыезд?

Экс-премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что действующая власть во время политического преследования своих оппонентов прибегает к крайне абсурдным шагам.

Об этом она заявила по поводу информации об аресте части ее имущества, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

«Абсурдность шагов власти не имеет границ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Прокуратура заявила, что все мое имущество арестовано. Интересно, на собак это распространяется? Им гулять можно или они на подписке, как и я?", – иронически поинтересовалась Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, заместитель генпрокурора Михаил ГАВРИЛЮК сегодня сообщил, что на часть имущества Ю.ТИМОШЕНКО наложен арест. При этом представитель ГПУ не назвал сумму, в которую оценивается имущество лидера партии "Батькивщина", на которое наложен арест.