Адвокат Иващенко заявляет, что прокуроры лгут суду

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО об отводе прокуроров.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО, отметив, что соответствующее решение вынес сегодня председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК.

«На прошлом судебном заседании один из представителей прокуратуры, обращаясь с ходатайством в суд, в котором просил передать на хранение вещественные доказательства – отдельное имущество Феодосийского судомеханического завода - Министерству обороны, отметил, что ИВАЩЕНКО действовал по предварительному сговору с управляющим санацией, что не отвечает действительности, поскольку этого нет в материалах дела, и таким образом вышел за пределы своей компетенции», - сказал адвокат.

Он добавил, что эти слова прокурора были основанием для представления ходатайства об отводе представителям обвинения.

По словам Б.НЕЧИПОРЕНКО, в то же время суд пришел к заключению, что заявленное ходатайство об отводе безосновательно.

Следующее судебное заседание по делу против В.ИВАЩЕНКО должно состояться 7 июля в 11.00.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и содействии в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.