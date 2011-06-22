Янукович обещает жесткий ответ «посягательствам на мир в Украине»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в митинге-реквиеме, приуроченном Дню скорби и почтения памяти жертв войны в Украине, и церемонии перезахоронения военных, погибших в г. Борисполь в 1941 году.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на митинге, В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что сегодня исполняется 70 лет с начала Великой Отечественной войны.

По его словам, во время войны погибли миллионы людей, потери коснулись почти каждой украинской семьи.

Президент призвал помянуть всех жертв войны.

При этом он отметил, что война не закончится, пока не будет похоронен последний солдат.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что государство будет помогать в поиске и перезахоронении погибших во время войны.

По его словам, тень войны будет закрывать солнце, пока в обществе есть любители спекулировать на трагических событиях 70-летней давности и кто стремится строить свой политический успех на памяти миллионов жертв самой страшной трагедии 20 века.

«Наша святая обязанность перед погибшими преодолеть тени прошлого, «уможливити» (очевидно, Президент хотел сказать «унеможливити» – УНИАН) новые трагедии. Посягательствам на мирное будущее Украины будет дан мгновенный и жесткий ответ, откуда бы эти попытки не исходили», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Сегодня в Борисполе перезахоронили останки 493 погибших военных, которые были найдены во время поисковых работ на территории вблизи города Борисполь и других районов Киевской области.