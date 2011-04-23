Кивалов откроет церемонию освящения уникального пасхального яйца

23 апреля в 10:30 в Церкви Святой Мученицы Татьяны в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоится освящение уникального пасхального яйца высотою 2,1 метра и диаметром 1,5 метра. Освятит пасхальное яйцо митрополит одесский и измаильский Агафангел. Откроет мероприятие президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов.

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