Людей заставляют защищать главу РГА, который избил рыбаков?

В Черновицкой области на родине экс-главы Заставновской райгосадминистрации Михаила БОЙЧУКА, который в прошлую субботу вместе со своими родственниками и охранниками частного пруда жестоко избил четырех рыбаков, «некоторые лица» начали под давлением принуждать жителей района ставить подписи в его защиту.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной организации партии ВО «Батькивщина».

В пресс-службе облорганизации ВО «Батькивщина» сообщили, что из проверенных источников получили информацию, что «в Заставновском районе по инициативе властей и районного руководства Партии регионов начато давление на разные слои населения с целью сбора подписей в защиту М.БОЙЧУКА”.

Подписи собирают у сельских голов, работников райгосадминистрации, директоров школ, за поддержкой также обращаются к клиентам сферы соцзащиты населения - одиноким и инвалидам. «Граждан просто терроризируют и требуют поддерживать М.БОЙЧУКА, против которого уже возбуждено уголовное дело», - отмечают в пресс-службе областной «Батькивщины».

Члены этой партии расценивают такие действия «как попытку властей и партии власти оказывать давление на следствие и спасти М.БОЙЧУКА от ответственности». Черновицкая областная «Батькивщина» призвала жителей района «не поддаваться террору власти».