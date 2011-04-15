У Попова не верят, что Киеву за долги отрежут газ

В Киевской городской государственной администрации сомневаются, что ДК “Газ Украины” отключит от газа предприятия теплокоммунэнерго из-за долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сказал журналистам, комментируя заявление ДК «Газ Украины», что в случае отсутствия по состоянию на 16 апреля 2011 г. полных расчетов за потребленный в январе-марте с.г. природный газ, предприятия по газоснабжению и газификации будут вынуждены отключить предприятия ТКЭ-должники от газопотребления.

А.МАЗУРЧАК отметил, что почти весь долг столицы перед АК “Киевэнерго” составляет разница между тарифами на услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению и их себестоимостью. По его словам, уплата этой разницы является вопросом государственного уровня. “Трудно сказать, отключат ли Киев... Дело в том, что задолженность лежит в плоскости разницы в тарифах. Практически, если забрать разницу в тарифах, то Киев рассчитывается очень нормально. Поэтому это общегосударственная проблема, и я думаю, что здесь будут решать вопрос не по Киеву, а вообще по государству”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, рассматривался вопрос предусмотреть в бюджете государства сумму в размере 2,3-2,4 млрд. грн. на погашение разницы в тарифах. “Возможно, будет решаться вопрос через такой механизм”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

Он еще раз подчеркнул, что долги ТКЭ-предприятий за газ являются проблемой всей Украины. “Поэтому я не думаю, что НАК будет избирательно применять отключение к Киеву или к какому-то другому городу”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.

По данным КГГА, сумма долга по разнице в тарифе перед “Киевэнерго” составляет более 1,3 млрд. грн., перед “Киевводоканалом” – около 570 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» от 12 апреля с.г., предприятия ТКЭ задолжали ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ свыше 6,2 млрд. грн. (по состоянию на 11 апреля с.г., без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов составляет 52%.

Столичная АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за 2010-2011 гг. около 1,81 млрд. грн. (оплата в 2011 г. – 68%).

Согласно распоряжению КГГА, отопительный сезон в Киеве завершится 18 апреля.