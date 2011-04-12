Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН отменил подход к журналистам в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь В.ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ объяснил, что премьер РФ не сможет выйти к журналистам , поскольку было принято решение продолжить общение с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ПУТИН находится с визитом в Украине для обсуждения вопросов экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики, а также перспектив участия Украины в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.