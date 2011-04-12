Янукович призывает Путина решить вопрос об изъятиях при торговле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Россию решить вопрос об изъятиях при торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, скорее всего, в июне состоится заседание Экономического комитета Украинско-Российской межгосударственной комиссии. По словам Президента, он попросил премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА еще раз просмотреть и поднять вопрос об изъятиях, которые мешают увеличить объем товарооборота между двумя странами.

«Если убрать изъятия – мы сможем выйти на 50 млрд. долларов товарооборота. Помните, в предыдущие годы мы радовались, когда было 30, а будет 50», - сказал Президент Украины.

Он также высказал мнение, что подобный вопрос нужно решать волевым решением на высшем уровне.