Стельмаху не хватило 2 миллионов зарплаты - взял еще и помощь

Советник Президента, бывший председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ в прошлом году имел совокупный доход в сумме 3 млн. 975 тыс. 241,39 грн.

Его декларация размещена на официальном сайте главы государства.

В документе указывается, что заработная плата В.СТЕЛЬМАХА составляла 2 млн. 022 тыс. 100,80 грн., дивиденды, проценты, роялти – 1 млн. 749 тыс. 315,81 грн., материальная помощь – 203 тыс. 824,78 грн., пенсия – 120 тыс. грн.

Доход членов семьи (в декларации – жена - УНИАН) В.СТЕЛЬМАХА составлял 113 тыс. 534,83 грн., из них – 99 тыс. 123,71 - заработная плата и 14 тыс. 411,12 - материальная помощь.

В.СТЕЛЬМАХ владеет земельным участком площадью 1,47 гектара, вместе с женой владеет квартирой площадью 78 квадратных метров и садовым домиком площадью 55 квадратных метров, а также гаражом площадью 60 квадратных метров.

В.СТЕЛЬМАХ имеет автомобиль Volkswagen Touareg, а его жена – Tiguan.

На счете в банке и в других финансовых учреждениях В.СТЕЛЬМАХ хранит 2 млн. 185 тыс. 375 грн., также он имеет ценные бумаги номинальной стоимостью 4 млн. 150 тыс. 900 грн.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года Верховная Рада Украины уволила В.СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины и назначила на эту должность Сергея АРБУЗОВА. Пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года.