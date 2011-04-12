Яну Табачнику хотят объявить бойкот за то, что обозвал журналистов «холуями»

Председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО призывает коллег объявить бойкот народному депутату Украины от Партии регионов Яну ТАБАЧНИКУ, который обозвал журналистов «холуями».

Как говорится в заявлении председателя Национального союза журналистов Украины, переданной УНИАН, в своей передаче «Честь имею пригласить» 9 апреля на телеканале КРТ Я.ТАБАЧНИК заявил, что журналисты - «это холуи, которые обслуживают своих хозяев. Я это прекрасно знаю. 85% журналистов в этой стране занимаются этим».

Как отмечает И.ЛУБЧЕНКО, «даже аккордеонисту раздавать такие оценки людям журналистской профессии непристойно. Что уже говорить о народном депутате от правящей партии? Пусть бы господин ТАБАЧНИК оглянулся по парламентскому залу, когда его коллеги по взмаху руки дирижера фракции единодушно нажимают на нужные кнопки. Так что это - сознательное выявление воли народного депутата?»

По словам председателя НСЖУ, «журналисты, как и все общество, разные. Но у граждан есть способ противостоять заангажированным работникам пера, микрофона, камеры - не покупать, не читать, не выписывать газету, журнал, выключить радио или телетрансляцию. А как бороться с депутатами, которые так, по команде сверху, принимают законы, ухудшающие, а не улучшающие жизнь людей. И как же назвать этих депутатов?».

«А чем подтвердит господин ТАБАЧНИК, что 85% моих коллег - холуи?, - спрашивает И.ЛУБЧЕНКО. - У него что - есть на руках решения судов, которыми именем Украины это доказано? Убежден, что нет. Вероятно, сработал рефлекс: народного депутата привлечь к ответственности за клевету и оскорбление, мы знаем, не так и просто».

«Но мы имеем другую возможность, - отмечает председатель Национального союза журналистов в своем заявлении - в своих средствах массовой информации вообще не вспоминать ТАБАЧНИКА Яна Петровича. И я призываю своих коллег объявить бойкот господину ТАБАЧНИКУ. Пусть себе играет на всех музыкальных инструментах и заседает в парламенте, приглашает на передачи друзей (хотя его друзья должны были бы хорошо подумать, стоит ли идти на передачу к недругу журналистов). Но, в конечном итоге, то все его частные дела. Журналистов, убежден, его судьба больше не будет интересовать».

И.ЛУБЧЕНКО замечает, что в той же передаче приняла участие и советник Президента Анна ГЕРМАН. «Что, человек, который столько лет работал в реальной журналистике, остановил поток обид собеседника в адрес своих коллег? Ничего подобного! «Я понимаю ваше возмущение, но мы должны быть добрыми, Ян Петрович. Потому что мы - власть», - вот и все, что смогла ответить госпожа советник. В то же время она затребовала, чтобы журналисты прошли люстрацию и задекларировали свои расходы».

В ответ на это предложение А.ГЕРМАН председатель НСЖУ спросил: «Кто из журналистов должен пройти люстрацию? Те, кто работал в свое время в компартийной прессе? Так среди действующих творческих работников СМИ их почти не осталось. Или имеют в виду вымыть из журналистской среды тех, кто трудился в период помаранчевой власти? при президентстве Кучмы? Так всех журналистов Польши, дорогой сердцу госпожи ГЕРМАН, не хватит, чтобы заполнить высвобожденные после люстрации места. То же касается и умничаний советницы Президента относительно декларации о расходах журналистов».

И.ЛУБЧЕНКО считает, что журналисты готовы к этому - давайте соответствующий закон. А как очень не терпится - пусть чиновники Администрации Президента, народные депутаты от Партии регионов добровольно подадут такие декларации.

Председателя НСЖУ возмущает сам тон разговора собеседников передачи. «Народный депутат унижает и оскорбляет журналистов, советник Президента запугивает люстрациями и декларациями о расходах. Неужели нельзя говорить с аудиторией как с согражданами, а не с классовыми врагами? Господи, в какой стране мы живем!», - говорится в заявлении И.ЛУБЧЕНКО.