Тимошенко послание Януковича напомнило времена Брежнева

Лидер партии "Батьвивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодняшнее выступление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с ежегодным посланием к Верховной Раде напомнило ей советские времена при руководстве Леонида Брежнева.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в социальной сети Twitter.

"Смотрю послание Леонида Ильича... ЯНУКОВИЧА. Съезд КПСС тридцатилетней давности. Обещал какую-то стратегию, но вышла, как всегда, "йолка", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.