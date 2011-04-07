Тимошенко послание Януковича напомнило времена Брежнева
12:32, 07 апреля 2011Политика
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"Вышла, как всегда, "йолка"
Лидер партии "Батьвивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодняшнее выступление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с ежегодным посланием к Верховной Раде напомнило ей советские времена при руководстве Леонида Брежнева.
Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в социальной сети Twitter.
"Смотрю послание Леонида Ильича... ЯНУКОВИЧА. Съезд КПСС тридцатилетней давности. Обещал какую-то стратегию, но вышла, как всегда, "йолка", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.
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