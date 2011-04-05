У Азарова в июле собираются присоединиться к Таможенному союзу?

Пересмотр условий поставок газа и отмена экспортных пошлин на нефть являются условием Украины для присоединения к Таможенному союзу (ТС) России, Беларуси и Казахстана.

Об этом заявил уполномоченный Кабинета министров Украины по сотрудничеству с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического сообщества ВАЛЕРИЙ МУНТИЯН в интервью «Коммерсант-Украина».

Он отметил, что, присоединяясь к ТС, Украина будет вынуждена повысить свои таможенные тарифы, определенные членством в ВТО (в Украине входной тариф составляет 4,5%, а в странах ТС – 10,25%). Компенсацию потерь стран-членов ВТО в этом случае должен покрыть ТС.

«Мы не можем отказаться от членства в ВТО, ведь оно тоже дает нам определенные выгоды. А это означает, что нам придется вести переговоры со всеми 153 странами–членами ВТО, договариваясь об изменении условий нашего членства. Естественно, эти страны поднимут вопрос о компенсации потерь, которые они понесут», - сказал В.МУНТИЯН.

Условием Украины, отметил он, является то, что компансацию будет проводить ТС.

«Это наше первое условие: если мы соглашаемся на углубленную интеграцию в Таможенный союз, ТС должен взять на себя эти компенсации», - отметил В.МУНТИЯН.

В Минэкономразвития уже просчитали "цену вопроса" – если взять за основу экономику докризисного 2008 года, потери Украины составят 1,9 млрд. долл.

«Мы ставим условие, чтобы Российская Федерация пересмотрела формулу договора на поставку газа, уменьшив его стоимость для Украины как минимум в 2 раза... Мы хотим, чтобы в результате интеграции в ТС россияне сняли экспортную таможенную пошлину – а это 300 долл. за тонну. Еще один компенсатор – транспортные тарифы. Сегодня железнодорожный тариф составляет треть стоимости энергетического угля, который мы получаем из России. И наконец, мы ожидаем роста кооперации. Она даст огромный эффект и в энергетике, и в машиностроении, и в авиации, и в других отраслях», - заявил В.МУНТИЯН.

Кроме того, Украина будет настаивать на гарантиях объема транзита российского газа по украинской ГТС на уровне не менее 95,8 млрд. кубометров.

По предварительным расчетам, сообщил он, отмена экспортных пошлин на нефть даст Украине ежегодно до 3 млрд. долл., на нефтепродукты – около 500 млн. долл., снижение цен на газ до уровня внутрироссийских – 4,5 млрд. долл., компенсация за изменение обязательств Украины перед ВТО – 1,9 млрд. долл.

В.МУНТИЯН также поддержал идею создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС после вступления Украины в ТС.

«Подписание договора о создании ЗСТ с СНГ ожидается в мае этого года, а уже в июле, если будет соответствующее решение Конституционного суда и завершится проведение внутригосударственных процедур, мы сможем присоединиться к протоколу о создании Таможенного союза. Но от ЕС Украина не отказывается, ведь для нас главное – сохранить независимость и суверенитет в процессе интеграции. Поэтому следующий этап – договор о зоне свободной торговли между ТС и ЕС. Мы прогнозируем его подписание в 2015 году. А в 2017 году могут быть подписаны договоры о ЗСТ с Организацией Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), с другими объединениями и странами региона», - сказал В.МУНТИЯН.

Напомним, что на данный момент Украина проводит консультации по поводу возможности присоединения к Таможенному союзу. В то же время на завершающей стадии находятся переговоры о ЗСТ с Евросоюзом. В Брюсселе 4-8 апреля проходит очередной раунд переговоров по подготовке соглашения о ЗСТ. Документ планируется согласовать в первой половине этого года и подписать до конца текущего года.