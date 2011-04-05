Януковичу дали путевку на съезд регионалов

12:24, 05 апреля 2011
Политика
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От Прикарпатья

Конференция Ивано-Франковской областной организации Партии регионов избрала делегатом на партийный съезд почетного председателя Парии регионов, Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации партии.

По предоставленной информации, конференция избрала делегатов на XIII съезд Партии регионов, который должен состояться 9 апреля. Всего на съезд от Прикарпатья делегировано 13 членов партии.

 

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