Януковичу дали путевку на съезд регионалов

Конференция Ивано-Франковской областной организации Партии регионов избрала делегатом на партийный съезд почетного председателя Парии регионов, Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации партии.

По предоставленной информации, конференция избрала делегатов на XIII съезд Партии регионов, который должен состояться 9 апреля. Всего на съезд от Прикарпатья делегировано 13 членов партии.