Януковичу дали путевку на съезд регионалов
12:24, 05 апреля 2011Политика
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От Прикарпатья
Конференция Ивано-Франковской областной организации Партии регионов избрала делегатом на партийный съезд почетного председателя Парии регионов, Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации партии.
По предоставленной информации, конференция избрала делегатов на XIII съезд Партии регионов, который должен состояться 9 апреля. Всего на съезд от Прикарпатья делегировано 13 членов партии.
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