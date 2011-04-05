Кучме разрешили уехать из Киева

Генпрокуратура дала разрешение на временный выезд бывшему президенту Леониду Кучме в Днепропетровск.

Об этом сообщает пресс-служба фонда Кучмы "Украина".

Разрешение выдано на 5 апреля для присутствия на похоронах генерального директора и конструктора "Конструкторское бюро "Южное" Станислава Конюхова.

В пресс-службе уточняют, что Кучма отменил запланированную поездку в Павлоград (Днепропетровская область) на открытие комплекса по утилизации твердого ракетного топлива.

Как известно, в связи с возбужденным против Кучмы уголовным делом с него взята подписка о невыезде.

Украинская правда