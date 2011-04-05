Кучме разрешили уехать из Киева
08:29, 05 апреля 2011Политика
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Разрешение выдано на 5 апреля
Генпрокуратура дала разрешение на временный выезд бывшему президенту Леониду Кучме в Днепропетровск.
Об этом сообщает пресс-служба фонда Кучмы "Украина".
Разрешение выдано на 5 апреля для присутствия на похоронах генерального директора и конструктора "Конструкторское бюро "Южное" Станислава Конюхова.
В пресс-службе уточняют, что Кучма отменил запланированную поездку в Павлоград (Днепропетровская область) на открытие комплекса по утилизации твердого ракетного топлива.
Как известно, в связи с возбужденным против Кучмы уголовным делом с него взята подписка о невыезде.
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