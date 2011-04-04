Мельниченко говорит, что Кучма его поблагодарил

Экс-майор Управления Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что очная ставка, которая состоялась сегодня между ним и бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ, была конструктивной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам после очной ставки в Генеральной прокуратуре.

«Ему (Л.КУЧМЕ – УНИАН) было тяжело, но не было как в прошлые разы: он не убегал, не оскорблял. Состоялась конструктивная очная ставка», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, добавив при этом, что согласно пожеланию Л.КУЧМЫ она велась на русском языке.

Также Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выразил убеждение, что это событие состоялось «благодаря титаническим усилиям, в том числе и со стороны журналистов».

«На очной ставке, - продолжил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, - Леонид Даниилович, я думаю, открыл для себя очень много нового, он узнал очень много нового о своем окружении, кто его накручивал, в том числе и по делу Гонгадзе».

По словам экс-майора Управления Государственной охраны, на очной ставке присутствовали, кроме экс-Президента, двое его адвокатов, двое следователей, руководитель следственной группы Владислав ГРИЩЕНКО, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и его адвокат Павел СЫЧЕВ.

При этом экс-охранник заметил, что события, происходившие на очной ставке, фиксировались на видеозапись.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он, в частности, сказал Л.КУЧМЕ о том, когда, почему, где и как начал делать свои записи, к кому обращался. «За много вопросов он поблагодарил меня, очень много фактов он не знал. Думаю, его окружение от него многое скрывало», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.