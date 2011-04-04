Почему «Свобода» подозрительно часто мелькает в программах Киселева?

Гражданин России, политтехнолог Игорь ШУВАЛОВ отвечает в Украине за информационную политику на государственном уровне и искусственно моделирует политическое поле с целью максимального содействия Виктору ЯНУКОВИЧУ на следующих выборах Президента.

Об этом пишет «Украинская правда» в статье «Политтехнолог власти, или Секреты информационной политики канала «Интер».

«Это именно тот И.ШУВАЛОВ, руками которого в 2004 году внедрялись «темники» - технология цензуры на телевизионных каналах», - отмечается в публикации.

Как отмечает УП, «представители нынешней власти никак не согласуют между собой официальное прикрытие И.ШУВАЛОВА в Украине, давая противоречивые определения. Так, председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ называет И.ШУВАЛОВА «консультантом телеканала «Интер», а глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН - своим «внештатным советником».

«С помощью канала «Интер» И.ШУВАЛОВ задает матрицу политической жизни – например, уже длительное время бросается в глаза постоянное присутствие на эфирах у Евгения КИСЕЛЕВА (в передаче «Большая политика» на «Интере» - УНИАН) всей линейки партии "Свобода" – если не ТЯГНИБОК, то ФАРИОН, если не ФАРИОН, так ИЛЬЕНКО, если не ИЛЬЕНКО, так МИРОШНИЧЕНКО», - отмечает УП.

«Это – типичная попытка искусственного моделирования политического поля с целью максимального содействия Виктору ЯНУКОВИЧУ на следующих выборах Президента. Цель власти – снижение рейтинга Юлии ТИМОШЕНКО путем инкубации для нее конкурента в лице Олега ТЯГНИБОКА. А следующий шаг произойдет сам по себе – Ю.ТИМОШЕНКО, понимая, кто отбирает ее электорат, спровоцирует конфликт с О.ТЯГНИБОКОМ. Это сделает невозможным объединение голосов их избирателей в 2015 году», - очерчиваются в публикации выгоды для власти от информационной поддержки ВО «Свобода».

Кроме того, подчеркивает «Украинская правда», радикализм О.ТЯГНИБОКА должен сыграть ту же роль, что и в 2004 году – он призван Банковой быть чучелом, на фоне которого В.ЯНУКОВИЧ будет казаться взвешенным и мудрым политиком.