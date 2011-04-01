Деньги от продажи Укртелекома предлагают отдать на повышение пенсий

Оппозиционные народные депутаты предлагают направить деньги от приватизации ОАО “Укртелеком” на повышение пенсий.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО.

Он считает, что деньги от приватизации «Укртелекома» необходимо направить прежде всего на поддержку наименее защищенных слоев населения.

«Очевидно, что по результатам приватизации «Укртелекома», который был собственностью Украинского государства, а значит всего украинского народа, необходимо направить деньги прежде всего на поддержку наименее защищенных слоев граждан», - отметил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, оппозиция предлагает механизм повышения минимальных пенсий на сумму от 150 до 200 грн.

Вице-спикер сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно использования денег от приватизации ОАО «Укртелеком» для повышения минимального уровня пенсионного обеспечения)», подготовленный народными депутатами Н.ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Остапом СЕМЕРАКОМ. Данным законопроектом предлагается направить деньги, полученные от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком» в сумме 10 млрд. 575 млн. 100 тысяч грн. в Пенсионный фонд Украины для повышения пенсий, размер которых ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, до уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц, определенного статьей 21 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2011 год».

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие позволит существенно повысить уровень социального обеспечения одного из наиболее уязвимых слоев населения – пенсионеров с самыми низкими пенсиями, а также обеспечить эффективный контроль за использованием средств, полученных от приватизации ОАО «Укртелеком» и предотвратить возможность их перераспределения в ручном режиме вне требований государственного бюджета.

В пресс-службе Н.ТОМЕНКО напомнили, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2011 году составляет: с 1 января - 941 грн., с 1 апреля - 960 грн. Минимальный размер пенсионного обеспечения установлен на уровне прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность. В 2011 году он составляет: с 1 января - 750 грн., а с 1 апреля - 764 грн.

Н.ТОМЕНКО назвал “издевательством над пенсионерами” повышение с 1 апреля прожиточного минимума на 14 грн. и соответствующее повышение пенсий только определенным категориям граждан.