Янукович встретился с Султаном Брунея

В рамках государственного визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Бруней Даруссалам в городе Бандар-Сери-Бегаван состоялась встреча главы Украинского государства с Султаном Брунея Даруссалам Хассаналом БОЛКИАХОМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, в начале официальной церемонии оркестр исполнил государственные гимны Украины и Брунея. Прозвучал традиционный для визитов с государственным статусом «салют наций», лидеры стран обошли строй воинов Почетного караула.

Президенту Украины были представлены члены Королевской семьи, официальные делегации Брунея, руководители дипломатических миссий, аккредитованных в Брунее.

Султану Брунея были представлены члены официальной делегации Украины.

После официальной церемонии встречи В.ЯНУКОВИЧ и Х.БОЛКИАХ обменялись государственными наградами.

После этого началась встреча Президента Украины и Султана Брунея.