Янукович встретился с Султаном Брунея
Обменялись государственными наградами
В рамках государственного визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Бруней Даруссалам в городе Бандар-Сери-Бегаван состоялась встреча главы Украинского государства с Султаном Брунея Даруссалам Хассаналом БОЛКИАХОМ.
Как сообщает пресс-служба Президента, в начале официальной церемонии оркестр исполнил государственные гимны Украины и Брунея. Прозвучал традиционный для визитов с государственным статусом «салют наций», лидеры стран обошли строй воинов Почетного караула.
Президенту Украины были представлены члены Королевской семьи, официальные делегации Брунея, руководители дипломатических миссий, аккредитованных в Брунее.
Султану Брунея были представлены члены официальной делегации Украины.
После официальной церемонии встречи В.ЯНУКОВИЧ и Х.БОЛКИАХ обменялись государственными наградами.
После этого началась встреча Президента Украины и Султана Брунея.