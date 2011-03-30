Крестьяне Луганщины пишут Януковичу о тарифах и бреде Азарова

Крестьяне Луганщины обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором требуют с 1 апреля с.г. наложить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, также в письме, подписанном крестьянами Миловского района Луганской области, выражено недоверие действиям правительства Николая АЗАРОВА.

«Село и так прозябает на грани выживания, а Ваши реформы делают нас настоящими крепостными... Реформы в государстве нужно начинать с себя и своего окружения, тогда люди поверят Вам и поддержат», - говорится в письме.

Крестьяне Луганщины утверждают, что бремя основных платежей и реформ перекладывается на плечи простых граждан с их мизерными доходами, а не на олигархов. Утверждения Н.АЗАРОВА, что пенсий и зарплат хватит на возмещение повышенных тарифов, они считают «настоящим бредом» и предлагают председателю НКРЭ самому уложиться в лимит 150 кВт/ч в месяц.

«Стыдно смотреть, как «работают» народные избранники в Верховной Раде, получая хорошую зарплату и другие льготы», - отмечают крестьяне в открытом письме к Президенту, добавляя, что «пришло время выполнять обещания, данные народу Украины на президентских выборах».