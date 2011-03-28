Губернатор с оптимизмом: на 2,5 тысячи гривен в месяц народ живет!

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК убежден, что сегодня 2,5 тыс. грн. зарплаты на 100% обеспечивают человеку биологическую норму потребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Можно ли человеку со средней зарплатой в области 2,5 тыс. грн. с учетом тотального повышения цен на коммунальные услуги, проезд и продукты питания, более или менее достойно прожить месяц?».

А.БЛИЗНЮК сказал: «2,5 тыс. грн. обеспечивают на сегодняшний день нормальную, ну, скажем, какую нормальную - обеспечивают потребительскую корзину, которая предусмотрена биологической нормой на все 100%». При этом он добавил, что из этой суммы ежемесячно «53% люди тратят на продукты питания, а на услуги жилищно-коммунального хозяйства – 11%, ну и остальные там продукты длительного спроса и так далее». «Поэтому в нынешних условиях на заработную плату в 2,5 тыс. грн. народ живет!» - заключил губернатор, делая оптимистичное ударение на последнем слове.

Напомним, на пресс-конференции 21 марта с. г. А.БЛИЗНЮК озвучил, что его годовой доход за прошлый 2010 год составил 400 тыс. грн., то есть ежемесячный, в среднем, - 33,3 тыс. грн.

Тогда А.БЛИЗНЮК демонстрировал, как оплачивать коммунальные счета через Интернет и призвал к этому всех жителей региона. На реплику журналистов, учитывает ли он субсидии, губернатор сказал: «Я субсидию не получаю. Как я могу получать, когда у меня больше 400 тыс. грн. годового дохода!».