СМИ: очной ставки Кучмы и Мельниченко не будет

Очная ставка бывшего президента Леонида Кучмы и майора Николая Мельниченко, которая должна была состояться в пятницу, отменена.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники

Детальнее о подробностях отмены очной ставки читайте в материале на "Украинской правде" 25 марта.

Как известно, в отношении экс-президента возбуждено уголовное дело по статье "превышение власти" и дача незаконного распоряжения руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

На допросе в среду Кучма отказался от очной ставки с Мельниченко.

При этом в четверг он заявил, что не хотел бы очной ставки с Мельниченко, но если это необходимо, готов к ней.

Позднее в четверг сообщалось, что очная ставка Мельниченко и Леонида Кучмы перенесена на пятницу в связи с состоянием здоровья экс-президента.