Могилев: Если я кому-то не нравлюсь – это их проблемы

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ утверждает, что сотрудники Госавтоинспекции не препятствует проведению акции «Автомобильный марш протеста по Украине».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге сегодня в Киеве.

«Если автомобили, которые едут там, из Луганска в сторону Киева – их кто-то задерживает, то давайте, пускай мне скажут – конкретный факт, где, когда…», - сказал министр.

А.МОГИЛЕВ подчеркнул, что для «МВД пять автомобилей, которые движутся с одной окраины страны в центр, никакой роли не играют». «Нет ни малейшего смысла их задерживать», - заявил он.

По его словам, «просто эта акция не вызывает никакого ажиотажа, поэтому они и рассказывают, что милиция всех задерживает». «Причем голословно, потому что никто не указывает места происшествий, какой инспектор задержал», - отметил глава МВД.

А.МОГИЛЕВ также выразил мнение, что любые массовые акции граждан имеют право на проведение, а задача милиции – не допустить нарушение общественного порядка и совершения уголовных преступлений.

На вопрос журналистов, как он относится к тому, что проведение такой акции направлено лично против него – с целью увольнения с поста министра внутренних дел – А.МОГИЛЕВ, в частности, сказал: «Если я кому-то не нравлюсь – это их проблемы».

Как сообщал УНИАН, 21 марта Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса с привлечением общественных движений и объединений Львовской области начала акцию «Автомобильный марш протеста по Украине» в форме автопробега-протеста из городов Львова и Луганска, который завершится объединением автоколонн 25 марта на Европейской площади в Киеве.

22 марта народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ направил министру внутренних дел А.МОГИЛЁВУ запрос с требованием выяснить и объяснить обстоятельства препятствования работниками Госавтоинспекции проведению всеукраинской акции «Автомобильный марш протеста».

Депутат проинформировал министра, что ему стало известно о фактах “незаконного препятствования работниками Луганской ГАИ проведению всеукраинской акции "Автомобильный марш протеста".

«Под надуманными предлогами работники Луганской ГАИ 21 марта 2011 г. пытались помешать движению колонны автомобилей предпринимателей, которые выехали из г. Луганска в направлении г. Алчевск, неоднократно останавливая их по дороге», - отметил в своем запросе А.ПАРУБИЙ.

Он считает, что подобные действия милиции были сознательно направлены на препятствование гражданам Украины реализовать гарантированное ст. 39 Конституции Украины право проводить мирные собрания, митинги, походы и демонстрации.