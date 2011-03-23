Азаров запретил отправлять учителей в отпуска за свой счет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предупредил местные власти о недопустимости требовать от работников бюджетной сферы брать отпуска за свой счет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я вынужден категорически предупредить глав местных администраций и мэров городов, что они не имеют никакого права требовать от учителей и других бюджетников брать отпуска за свой счет… чтобы залатать дырки в местных бюджетах. Правительство такого отношения к людям не потерпит», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.