Наливайченко: власть нашла миллиарды для себя, а для учителей денег нет

Политическая партия «Наша Украина» поддерживает акции протеста педагогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Постоянное недофинансирование властью образовательной отрасли и занижение оплаты труда педагогических работников ведут к разрушению системы образования в Украине», - отметил он.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «Наша Украина» поддерживает акции протеста педагогов, выступающих против нарушения трудовых прав в сфере оплаты труда и ограничения законодательно установленных гарантий для работников отрасли.

«Власть, которая выделяет миллиарды гривен на свое содержание, а на финансирование учебных заведений и учреждений образования найти средства не способна, – должна уйти в отставку», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он заметил, что правительство Николая АЗАРОВА проигнорировало договоренности с представителями образовательных профсоюзов, касающиеся упорядочения оплаты труда на основе Единой тарифной сетки и распространения 20-процентных надбавок за престижность труда на все категории педагогических работников.

Председатель политсовета «Нашей Украины» обратил внимание, что с 1 января 2011 года величина должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки незаконно установлена ниже минимальной заработной платы – на уровне 613 грн. Из-за этого работники образования теряют значительную часть своих доходов, а их зарплаты не удовлетворяют даже насущных жизненных потребностей.

«Недостаточный объем финансирования образовательной отрасли и неудовлетворительный уровень оплаты труда учителей – результат несправедливого и неэффективного распределения бюджетных ресурсов», - убежден «нашеукраинец».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что в госбюджете на 2011 год расходы на содержание органов центральной власти были увеличены в среднем на 40%, в то же время расходы на образовательную отрасль - только на 2,9%. Для того, чтобы распространить выплату 20% надбавки к зарплате на все категории педагогических работников, необходимо около 2 млрд. грн. В то же время, на деятельность только 450 депутатов ВР выделено около 1 млрд. грн.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что недавно Президент заявил, что по результатам первого квартала ожидается перевыполнение бюджета по доходам, и «Наша Украина» требует направить эти средства на повышение уровня финансирования учебных заведений и зарплаты педагогических работников.

«Мы будем инициировать внесение изменений в действующий госбюджет с целью увеличения финансирования образовательной отрасли за счет сокращения финансирования органов центральной власти», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.