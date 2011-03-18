Могилев наградил гаишника, избитого охраной нардепа

В Луганской области инспектор ГАИ старший сержант милиции Алексей КОСЯКОВ, который пострадал во время инцидента с охранником народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, награжден знаком МВД Украины «За отличие в службе» ІІ степени.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

В соответствии с сообщением, вручение награды состоялось сегодня в Луганской областной больнице в нейрохирургическом отделении, где инспектор находится на лечении.

В соответствующем приказе министра внутренних дел отмечено, что «за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленную принципиальность Алексей КОСЯКОВ награжден знаком МВД Украины «За отличие в службе» ІІ степени. Награду в присутствии руководства УГАИ вручил заместитель начальника УМВД Украины в Луганской области полковник милиции Александр ФЕФЕЛОВ, - сообщает ОСО.

Как сообщал УНИАН, скандал с участием народного депутата от ПР Владимира ЛАНДИКА и работников ГАИ разгорелся в прошлые выходные в Луганске. Якобы работники ГАИ остановили автомобиль народного депутата за превышение скорости, после чего охрана депутата устроила драку с ГАИшниками из-за того, что те «требовали взятку». В результате инцидента пострадал один из инспекторов ГАИ – А.КОСЯКОВ.

В ГАИ обвинили депутата В.ЛАНДИКА в подстрекательстве к избиению работника правоохранительных органов.

Сначала народный депутат полностью отрицал свою вину и вину охранника в избиении работника ГАИ, однако позже признал вину своего охранника в инциденте.

«Мой помощник признал, что был не прав. Я его поддерживаю в этом, - сказал депутат. - Что именно происходило между ним и инспектором в тот день, этого я не видел». Депутат заверил, что его помощник приезжал к инспектору ГАИ А.КОСЯКОВУ в областную больницу, извинился перед ним и предложил помощь, но тот сказал, что средствами на лечение обеспечен и отказался от денег. «Они пожали друг другу руки. И поскольку помощник - мой подчиненный, то я понял, что и мне нужно извиниться. Тем более, сейчас пост», - заявил В.ЛАНДИК.