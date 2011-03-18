Янукович будет молить Бога о НСК Олимпийский

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на исключает, что открытие реконструированного стадиона НСК «Олимпийский» в Киеве может быть перенесено с 24 августа на осень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время ознакомления сегодня с ходом реконструкции НСК «Олимпийский».

«Проблемы этого олимпийского стадиона заключаются в том, что слишком поздно мы начали им заниматься. Слишком поздно», - отметил Президент.

Второй объективной проблемой в реконструкции НСК «Олимпийский» он назвал высокую технологичность и сложность проекта.

Глава государства напомнил, что некоторые наиболее сложные элементы, в частности, изготовление вантовых подъемников для крыши, выполняют подрядчики из Германии.

«Например, укрытие вантовое - это первый проект в мире, который будет осуществляться в Киеве», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он проинформировал, что только сегодня ночью украинская сторона получила разрешение на поднятие этого укрытия.

«И по срокам оно будет проводиться приблизительно месяц. То есть, в 20-х числах апреля мы сможем получить ответ примерно, когда мы увидим конец строительства “олимпийского” стадиона. С 20-х чисел мая мы окончательно скажем, когда мы откроем стадион», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, здесь есть два варианта: «Первый, к которому мы стремимся и будем молить Бога, чтобы это так произошло и чтобы мы выполнили эту задачу непростую – это сдать стадион к Дню Независимости 24 августа. Мы будем делать все, чтобы это так произошло. Но это зависит от многих составляющих этого процесса. Прежде всего, это технические составляющие».

В то же время, не исключил Президент, «худший вариант (относительно даты открытия НСК «Олимпийский» - УНИАН) для нас – это осень этого года».

«Мы в соответствии с протоколом, который подписан с УЕФА, должны в этом году на этом стадионе провести 2 футбольных матча. И мы обязаны этот протокол выполнить», - подчеркнул он.