В следующий раз границу с Россией будут рассматривать в Москве

Проведение третьего заседания совместной украинско-российской демаркационной комиссии намечено на май в Москве.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

«Следующее заседание Совместной комиссии намечено на май с.г. в Москве», - говорится в сообщении МИД РФ.

В сообщении отмечается, что 15-17 марта в Харькове состоялось второе заседание Совместной российско-украинской демаркационной комиссии, созданной в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Украиной о демаркации российско-украинской государственной границы от 17 мая 2010 года.

В МИД РФ сообщили, что на заседании Комиссии были рассмотрены материалы и документы, необходимые для проведения демаркационных работ.

Как сообщал УНИАН, украинскую делегацию на заседании в Харькове возглавляет посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Леонид ОСАВОЛЮК, российскую - главный советник Министерства иностранных дел России Александр ВАВИЛОВ. От Харьковской облгосадминистрации в заседании принимает участие заместитель председателя - руководитель аппарата ОГА Василий ХОМА.

Также в работе комиссии принимали участие представители министерств иностранных дел, юстиции, обороны Российской Федерации и Украины, представители пограничных служб и других государственных органов обеих сторон.