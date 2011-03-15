НУ хочет, чтобы депутаты расследовали «факты милицейского произвола»

Народные депутаты от «Нашей Украины» зарегистрировали сегодня в Верховной Раде проект постановления «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов незаконных действий правоохранительных органов в отношении граждан Украины в 2010-2011 гг., в частности по поводу незаконного задержания и применения насилия относительно политических и общественных активистов и работников СМИ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, создание ВСК инициировал председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО с целью недопущения милицейского произвола и политических репрессий власти против граждан, которые не соглашаются с действиями власти.

«Причиной создания комиссии стала волна абсолютно неадекватных действий МВД в отношении граждан Украины, в которых содержатся признаки нарушения должностными лицами правоохранительных органов Украины Конституции и законов Украины при выполнении ими своих служебных обязанностей, которая прокатилась по стране за последний год», - отмечают в партии.

В частности, речь идет о многочисленных фактах задержаний, обысков, допросов членов ВО «Тризуб», «Дорожного контроля», активистов Налогового Майдана и других общественных активистов, которые, по мнению «Нашей Украины», являются политическими преследованиями, поскольку реальных оснований для уголовного или административного преследования этих людей нет.

Значительный общественный резонанс, которого получили подобные действия правоохранительных органов, и обусловил необходимость парламентского контроля путем образования соответствующей Временной следственной комиссии, отмечают в «Нашей Украине».

Для работы в составе ВСК подали заявления семь народных депутатов от «Нашей Украины – Народной самообороны», фракции «Блок Юлии Тимошенко – «Батькивщина» и депутатской группы "Реформы ради будущего". В «Нашей Украине» отмечают, что представители фракций Партии регионов, Народной партии и Коммунистической партии Украины приглашения принять участие в работе Комиссии проигнорировали.

Председателем ВСК предлагается назначить народного депутата-«нашеукраинца» Андрея ПАРУБИЯ.