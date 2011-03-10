Посол США рассказал, что каждый год декларирует доходы: свои и жены

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ считает, что Верховная Рада Украины должна принять такой антикоррупционный закон, который бы не имел ни одной «лазейки» для коррупционных действий.

Об этом он заявил в интервью газете «День» (№41 от 10 марта).

По словам посла, США считают, что борьба с коррупцией является чрезвычайно важной, и готовы помочь. «Я еще не видел окончательные результаты рассмотрения Верховной Радой антикоррупционного законодательства. Мы считаем, что это законодательство должно включать очень строгие требования и не иметь лазеек, которые могут использовать люди, чтобы продолжать коррупционную деятельность», - сказал Дж.ТЕФФТ.

По его словам, Украине нужно хорошее антикоррупционное законодательство и практическое лидерство в решении этой проблемы. «И потому очень важным является принятие и имплементация соответствующего законодательства. Я надеюсь, что Верховная Рада примет закон, который будет, как мы иногда говорим, достаточно зубастым. Все корпорации будут наказываться за нарушение законодательства. Будет наказание за коррупцию. Политики и чиновники, а также их родственники будут декларировать доходы», - сказал посол.

Дж.ТЕФФТ отметил, что в соответствии с американским законодательством об этике госслужащего он декларирует каждый год не только свои доходы, но и доходы своей жены. «Мы считаем такой подход очень важным для государственной службы. Ведь общественность может увидеть поступления и расходы госслужащего и таким образом убедиться, является ли он честным», - отметил посол США.