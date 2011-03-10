Наша Украина угрожает Литвину отставкой и судом

Народные депутаты от партии «Наша Украина» будут инициировать отставку председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, если он безотлагательно не введет в действие модернизированную систему голосования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил руководитель партийной группы «Наша Украина», народный депутат Зиновий ШКУТЯК по поводу предложения В.ЛИТВИНА провести очередную дискуссию на эту тему в Верховной Раде.

По словам депутата, спикер пытается избежать ответственности за нарушение депутатами Конституции при голосовании чужими карточками. З.ШКУТЯК напомнил, что 2 марта В.ЛИТВИН публично пообещал на протяжении недели подписать распоряжение о введении в действие модернизированной сенсорной системы личного голосования депутатов, однако сейчас отказывается от этого.

«ЛИТВИН дал задний ход, поскольку личное голосование народных депутатов, в соответствии с 84-й статьей Конституции, не входит в планы властного большинства в Верховной Раде. Власти выгодно, когда одни депутаты голосуют за других, ведь это упрощает контроль над парламентом и облегчает принятие антинародных решений, таких как, например, ратификация Харьковских соглашений или правительственный проект пенсионной реформы», - подчеркнул З.ШКУТЯК.

Поэтому, по словам депутата, «Наша Украина» требует от председателя Верховной Рады безотлагательно ввести в строй новую систему голосования, которая лишит депутатов возможности нарушать Конституцию.

«По этому вопросу не может быть никаких дискуссий, ведь речь идет о соблюдении Конституции государства», - отметил З.ШКУТЯК.

По его словам, у спикера есть обязанность и достаточные полномочия для того, чтобы обеспечить соблюдение конституционного требования о личном голосовании.

«Если ЛИТВИН и в дальнейшем будет проявлять преступную бездеятельность по поводу противоправного голосования парламента, мы будем инициировать его отставку и привлечение к ответственности в судебном порядке», - подчеркнул З.ШКУТЯК.