Регионалы заподозрили, что в ВР кто-то химичит с записями на выступления

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН дал поручение Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады и аппарату ВР провести служебное расследование по поводу записи народных депутатов на выступления в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил на заседании парламента в ответ на требование лидера фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА о необходимости такого расследования.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что сегодня на выступление записывалось свыше 60 членов фракции Партии регионов, но их фамилии не высветились на табло.

По его словам, необходимо дать официальное поручение «проверить, кто химичит у нас в системе предоставления слова».

В ответ В.ЛИТВИН сказал, что уже было такое обращение по данному вопросу и он давал поручение разобраться. «Ответ однозначный, что никто не химичит, просто нужно нажимать на кнопки, а в это время не целоваться с соседями и не здороваться», - добавил Председатель ВР. По его словам, в таком случае, если не хорошо нажата кнопка, система не срабатывает.

В.ЛИТВИН отметил: «Мы так дискредитируем все – и машина не такая, и мы не такие», и напомнил, что в свое время лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" также выступал с подобными заявлениями, а теперь выступает фракция Партии регионов.

По его словам, «нужно нажимать на кнопку своевременно». «Давайте в себе поищем виновных», - заметил В.ЛИТВИН.