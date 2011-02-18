Тимошенко: СБУ проводит обыск в офисе «Батькивщины»

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Служба безопасности Украины проводит обыск и иъзятие центрального партийного сервера в офисе партии.

"СБУ сейчас пытается войти в наш партийный офис для обыска и изъятия центрального партийного сервера", - написала Ю.Тимошенко на своей странице Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты от "БЮТ-Батькивщины" окинули сессионный зал Верховной Рады Украины в знак протеста против захвата офиса партии “Батькивщина” в Киеве на улице Туровская, 13.

На заседании парламента первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «только что наша фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации в отношении партийного офиса политической партии «Батькивщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы брать его штурмом».

«В связи с этим наша фракция покидает зал, и мы идем все на Туровскую, 13, чтобы выяснить (ситуацию) и защитить офис», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.