Черновецкий: нет ни одного известного политика, который бы не боялся

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не просил политического убежища за границей.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

«Я действительно был в Грузии. В Израиле я не был, политического убежища не просил», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя слухи в СМИ, связанные с его отсутствием в Украине.

По его словам, он живет в Киеве, но в последнее время много путешествовал, в частности, по Европе. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что тратил на поездки только свои деньги.

Также он отметил, что всегда был в курсе происходящего в Киеве, в частности, контролировал повестку дня в Киевсовете, подписывал решения, то есть, выполнял свои обязанности.

На вопрос ведущего, не боится ли он политических преследований, мэр Киева ответил: «Думаю, что нет ни одного известного политика, который бы не боялся, не ожидал каких-либо политических преследований».

«Еще больше я боюсь за своих детей, внуков. Хочу, чтобы они жили в Украине и не имели из-за меня никаких проблем», – добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.