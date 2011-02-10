Черновецкий: нет ни одного известного политика, который бы не боялся
Мэр политического убежища не просил?
Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не просил политического убежища за границей.
Об этом он заявил в интервью 5 каналу.
«Я действительно был в Грузии. В Израиле я не был, политического убежища не просил», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, комментируя слухи в СМИ, связанные с его отсутствием в Украине.
По его словам, он живет в Киеве, но в последнее время много путешествовал, в частности, по Европе. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что тратил на поездки только свои деньги.
Также он отметил, что всегда был в курсе происходящего в Киеве, в частности, контролировал повестку дня в Киевсовете, подписывал решения, то есть, выполнял свои обязанности.
На вопрос ведущего, не боится ли он политических преследований, мэр Киева ответил: «Думаю, что нет ни одного известного политика, который бы не боялся, не ожидал каких-либо политических преследований».
«Еще больше я боюсь за своих детей, внуков. Хочу, чтобы они жили в Украине и не имели из-за меня никаких проблем», – добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.