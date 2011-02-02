Губернатор Киевской области обязал чиновников говорить с людьми

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обязал руководителей райгосадминистраций больше выезжать на места, общаться с людьми, чтобы знать их потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время коллегии в городе Мироновка Киевской области.

«Я посмотрел по области. Никто из вас не выезжает в районы, никто с людьми не общается… Вы должны выезжать в сельские советы, общаться с народом – вы власть, и должны знать, чем живут люди, что вы должны делать. В случае необходимости мы вам будем помогать», - сказал губернатор.

При этом А.ПРИСЯЖНЮК предупредил чиновников, что если в облгосадминистрацию в случае нереагирования на проблемы люди будут обращаться максимум вдвое чаще, то ответственные в следующий раз будут приезжать в облгосадминистрацию вместе с тем лицом, проблемы которого на месте не были решены, и потом должностное лицо будет нести личную ответственность.

Также А.ПРИСЯЖНЮК призвал должностных лиц больше внимания уделять работающим людям. «Мы прошли те времена, когда на людей (предпринимателей) «наезжали». Дайте людям работать… Вы посмотрите: сегодня на 100 жителей Киевской области приходится 82 пенсионера. Кто, скажите, будет работать?», - спросил губернатор.