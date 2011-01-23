Наливайченко: День Соборности «стоит над партиями и властью»

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что День Соборности – это, в первую очередь, гражданский праздник.

Об этом он заявил во время общественной акции «Цепь единства», состоявшейся на мосту Патона в Киеве, к которой присоединились и «нашеукраинцы», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Поздравляя с праздником, хочу напомнить, что День Соборности - это праздник национального единства, территориальной целостности и объединения Украины. Это праздник, который стоит над партиями, над властью и политическим течением», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, ситуация, когда так называемые демократы вновь растянули по «площадям» свою поддержку, неприемлема в этот день. «Нам нужно быть с людьми», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины» и отметил то, что единственное гражданское движение – это то, что объединит государство.

«Единые гражданские свободы для всех без исключения – это то, что есть Соборная Украина. Обеспеченная жизнь в свободном государстве – это понимание нашего будущего, независимой страны для наших детей», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также сообщил, что в День Соборности «нашеукраинцы» во всех регионах приняли участие в праздничных мероприятиях. Многочисленные делегации партийцев присоединились к общественным акциям по случаю праздника.

Также В.НАЛИВАЙЧЕНКО и сотни членов «Нашей Украины» пришли 22 января на Софийскую площадь Киева, где перед собравшимися выступил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.