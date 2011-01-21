Распоряжение Тимошенко о продаже 201 предприятия признали недействительным

Суд инициативами Генеральной прокуратуры Украины признал незаконным распоряжение бывшего правительства относительно продажи 201 предприятия стратегических отраслей экономики.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры.

В частности, Киевский апелляционный административный суд 19 января 2011 года удовлетворил иск ГПУ о признании незаконным распоряжение Кабинета министров от 3 марта 2008 года №1517-р "Об утверждении перечней хозяйственных обществ, подлежащих приватизации в 2009 году" (в части включения в перечень вышеупомянутых предприятий) и отменил постановление суда первой инстанции, которым в удовлетворении этого иска было отказано.

Как сообщалось, согласно распоряжению Кабмина от 3 марта 2008 года №1517-р, подлежали приватизации, в частности, ОАО "Росава", ОАО "Белоцерковский завод резиновых технических изделий", ОАО Артемовский машиностроительный завод "Победа труда", ОАО "Горловский машиностроительный завод", ОАО "Павлоградский завод "Стройдеталь", ОАО "Дебальцевский завод металлургического машиностроения", ОАО "Киевский завод реле и автоматики", ОАО "Киевский мотоциклетный завод", ОАО "Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов", ОАО "Купянский литейный завод", ОАО "Коломыйский завод сельскохозяйственных машин" и другие.