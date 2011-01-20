Российский сенатор: не надо украинским организациям лезть в политику

Стремление руководства Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР) и Объединения украинцев России (ОУР) заниматься политикой поставило вопрос об их закрытии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил председатель Координационного совета украинских общественных организаций России, член Совета федерации Федерального собрания России Василий ДУМА.

«ФНКА УР создавалась для развития культурных отношений, а ее руководители публично говорили о политике. Причем это граждане России. Разве так можно? Те люди, которые туда пришли, хотели иметь политические дивиденды, а диаспора – это культура, это образование, это история. Это деятельность, направленная на то, чтобы наши дети знали украинский язык и культуру», - сказал В.ДУМА.

По его словам, сопредседатель ФНКА УР и ОУР Валерий СЕМЕНЕНКО хотел заниматься политикой.

В.ДУМА отметил, что три года назад добровольно отказался от должностей сопредседателя ОУР ФНКА УР, поскольку, работая в этих организациях, хотел заниматься культурой и экономикой.

По словам В.ДУМЫ, обсуждать решение суда о ликвидации ФНКА УР нецелесообразно. «Если было решение суда, значит, оно правильно. Российское правосудие не может ставить условия по переизбранию руководства ФНКА УР», - сказал он.

По его мнению, В.СЕМЕНЕНКО должен был созвать съезд и переизбрать руководство, а он продолжал заниматься политикой.

В то же время, по его словам, причиной ликвидации является «непорядок» в уставных документах. «Я оттуда ушел, потому что понимал, что с этими работать невозможно. Если ты гражданин России, то ты не имеешь права говорить антигосударственные вещи, что делал СЕМЕНЕНКО», - сказал В.ДУМА.

Он отметил, что не стоит драматизировать закрытие украинских организаций, поскольку «свято место пусто не бывает». «Будет новая организация, которая будет заниматься экономическими и культурными отношениями», - сказал В.ДУМА, добавив, что для этого потребуется не больше месяца, если будет соответствующее «движение руководства Украины».

По его словам, в 80% субъектов России есть украинские организации, и их никто закрывать не собирается.