Янукович четыре дня будет в Японии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал четырехдневный официальный визит в Японию.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 3.40 по киевскому времени (10.40 по местному) самолет с украинской делегацией на борту осуществил посадку в международном аэропорту Токио «Ханеда».

В соответствии с требованиями международного дипломатического протокола, главу Украинского государства в аэропорту встречали военнослужащие подразделения почетного караула.

В составе украинской официальной делегации в Японию также прибыли министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр культуры Михаил КУЛИНЯК, заместитель главы Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Во время визита В.ЯНУКОВИЧА также сопровождают представители украинских деловых кругов, которые примут участие в украинско-японском бизнес-форуме.

Сегодня, в первый день визита, В.ЯНУКОВИЧ встретится с руководителями Японской федерации бизнеса «Кейданрен», председателями палат парламента, а также премьер-министром Наото КАНОМ.