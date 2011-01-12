Литвин поведал нардепам, почему Пшонка не прибыл в ВР

11:47, 12 января 2011
Политика
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Информацию предоставит заместитель 

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА не прибыл в Верховную Раду для предоставления народным депутатам информации относительно арестов бывших высокопоставленных лиц, поскольку находится в командировке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после перерыва в заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, В.ПШОНКА будет находиться в командировке 12-13 января, и поэтому соответствующую информацию ВР предоставит и.о. генпрокурора Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

В.ЛИТВИН также заметил, что сообщил об этом руководителям фракций, и они согласились заслушать Е.БЛАЖИВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, 11 января Верховная Рада Украины приняла постановление о заслушивании информации Генеральной прокуратуры Украины относительно оснований для возбуждения уголовных дел и взятия под стражу отдельных лиц. В постановлении по требованию оппозиции отмечено, что Верховная Рада хочет заслушать по этому вопросу именно генерального прокурора В.ПШОНКУ.

Сегодня по требованию фракций «БЮТ-Батьківщина» и “Наша Украина – Народная самооборона” в работе парламента был объявлен перерыв на 30 минут для проведения консультаций.

Оппозиционные фракции требовали, чтобы именно генеральный прокурор Украины В.ПШОНКА предоставил парламенту информацию относительно арестов бывших должностных лиц.

 

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