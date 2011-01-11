Глава облсовета о "регионале", государственном языке и безопасности

Председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ считает, что публичные заявления народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО подрывают национальную безопасность Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, об этом говорится в комментарии О.ПАНЬКЕВИЧА по поводу обращения В.КОЛЕСНИЧЕНКО к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой внести прокурорский протест на решение Львовского облсовета «О соблюдении на территории Львовской области законодательства относительно государственного статуса украинского языка».

«Это очередной пример антиукраинской деятельности представителя высшего законодательного органа Украины. Не могу расценивать такие действия иначе, как системную работу с целью уничтожения украинского языка, нашего национального сознания. Считаю, что именно такие публичные заявления разрушают Украинское государство и подрывают его национальную безопасность», - отметил председатель Львовского облсовета.

По его словам, принятое облсоветом решение призвано обеспечить неуклонное соблюдение конституционных требований в отношении государственного статуса украинского языка на территории Львовской области, ведь Конституция Украины признает государственным именно украинский язык, причем указанное положение содержится в разделе I Конституции Украины, который закрепляет основы конституционного строя в Украине.

О.ПАНЬКЕВИЧ отмечает, что «в соответствии с Решением Конституционного Суда Украины от 14 декабря 1999 г. (дело о применении украинского языка) положения Конституции Украины обязывают применять государственный — украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Львовский областной совет принял решение «О соблюдении на территории Львовской области законодательства относительно государственного статуса украинского языка», которым обязала Львовскую областную государственную администрацию во время проведения официальных мероприятий обеспечить неуклонное соблюдение руководителями и представителями местных государственных администраций конституционных требований, касающихся государственного статуса украинского языка на территории области.